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Новости Общество

Старейшая женщина в мире скончалась в Италии

13:47, Апрель 16, 2017

ТБИЛИСИ, 16 апреля – Новости-Грузия. На 118-ом году жизни ушла из жизни самая старая жительница планеты, итальянка Эмма Морано, сообщает Русская служба Би-би-си.

Морано, которая была последним живущим человеком, родившимся в XIX веке, умерла в накануне в своем доме в городе Вербания на севере страны.

Эмма Морано родилась 29 ноября 1899 года в Пьемонте. Женщина, пережившая семь своих братьев и сестер, объясняла свое долголетие генетическими особенностями и диетой из трех яиц в день, два из которых должны быть сырыми. Эмма Морано рассказывала, что ее мать тоже прожила долгую жизнь и умерла в 91 год. Несколько сестер Морано также достигли 100-летнего возраста.

Морано стала свидетельницей смены более 90 правительств в Италии. Всю жизнь женщина проработала на фабрике джутовых мешков, а также была помощником повара в школе. Муж долгожительницы пропал без вести во время Первой мировой войны.

После смерти Эммы Морано самым старым человеком на планете стала жительница Ямайки Вайолет Браун, родившаяся 10 марта 1900 года.

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