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«Стартап Грузия» профинансирует еще девять инновационных бизнес-идей

17:57, Декабрь 29, 2016

ТБИЛИСИ, 29 декабря – Новости-Грузия. Премьер Грузии наградил девять победителей конкурса второго этапа правительственного проекта «Стартап Грузия».

Георгий Квирикашвили призвал всех молодых людей не боятся экспериментировать, выступать с бизнес-инициативами и не сдаваться в случае неудачи.

Власти профинансируют реализацию идей победителей конкурса в общей сложность на 900 тысяч лари (порядка 341 тысяч долларов). Проекты охватывают сферы туризма, сельского хозяйства, химической промышленности, производства стройматериалов, а также другие сферы.

«К самому жизнеспособному сектору экономики Грузии, основанному на высоких технологиях и инновациях, прибавились девять совершенно новых идей и профинансированных начинаний бизнеса… Это трансформация экономики и изменение мышления людей с тем, чтобы мы не становились трудоустроенными, а сами трудоустраивали других. Это самый главный эффект этой важной программы», — заявил Квирикашвили на церемонии награждения.

Государственная программа по содействию инновационному бизнесу «Стартап Грузия» была запущена в июне 2016 года. В рамках программы гранты получили порядка 60 молодых людей. Проекты бизнес-идей отбирались на конкурсной основе.

Первые победители программы «Стартап-Грузия» были объявлены 26 августа 2016 года. В первом конкурсе победили 56 проектов, из них 36 — в инновационной части, а 20 — в высокотехнологической части. Последние 20 получили по 100 тысяч лари (порядка 38 тысяч долларов) на реализацию своих бизнес-идей.

На первом этапе на осуществление программы выделено 11 миллионов лари (порядка 4,1 миллиона долларов), а в дальнейшем бюджет вырастет до 35 миллионов лари (более 13,2 миллионов долларов).

Координаторами новой программы являются Партнерский фонд Грузии и Агентство инноваций и технологий Минэкономики Грузии.

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