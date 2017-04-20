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Студенты намерены встретить Орбана в Грузии акцией протеста

18:17, Апрель 20, 2017

ТБИЛИСИ, 20 апреля – Новости-Грузия. Студенческая организация «Аудитория 115» планирует встретить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана акцией протеста.

Орбан вместе с супругой Анико Леваи прибывает в Тбилиси сегодня вечером с двухдневным официальным визитом.

Активисты намерены собраться на мирную демонстрацию 21 апреля, в 12:00, возле гостиницы «Кортъярд Марриотт» на площади Свободы.

Таким образом молодые люди намерены выразить солидарность венгерским профсоюзным организациям, молодежным объединениям и левым политическим группам. Организаторы отмечают, что десятилетнее правление Орбана способствовало формированию в Венгрии евроскептицизма, ультранационализма и авторитарного режима.

В «Аудитории 115» также недовольны угрозой закрытия в Будапеште Центрально-Европейского университета (ЦЕУ), основанного американским миллиардером Джорджем Соросом.

«Мы уважаем Венгрию и грузино-венгерские отношения. Мы понимаем необходимость критиковать современную либеральную демократию, с точки зрения и аргументации левых. Мы считаем, что авторитарных правителей, которые закрывают университеты, отказывают в убежище людям, и ограничивают социал-демократические оппозиционные силы, необходимо «приветствовать» мирной демонстрацией. Наше правительство должно знать, кому не следует подражать», — говорится в сообщении «Аудитория 115».

11 апреля право-консервативное правительство Орбана путем ускоренной процедуры протолкнуло через парламент законопроект, согласно которому иностранные вузы должны иметь отделение в своей стране, помимо отделения в Венгрии. ЦЕУ, в котором обучаются студенты из Грузии и десятков других стран, имеет статус частного иностранного вуза с аккредитацией в США, но у него единственное отделение в Будапеште.

Новый закон стал причиной масштабного митинга в столице Венгрии — около 60 тысяч демонстрантов вышли на улицы Будапешта, чтобы выразить протест против угрозы закрытия университета, основанного на деньги американского финансиста.

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