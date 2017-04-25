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Студенты Сухумского госуниверситета получат стипендию академика Ильи Векуа 

15:43, Апрель 25, 2017

Грузинский математик Илья Векуа был первым ректором Новосибирского госуниверситета

ТБИЛИСИ, 25 апреля – Новости-Грузия.  По решению действующего в изгнании правительства автономной республики Абхазия, студенты Сухумского государственного университета с 2017-2018 учебного года будут получать стипендию академика Ильи Векуа.

В Тбилиси в эти дни отмечают  110-летний юбилей со дня рождения академика и выдающегося математика. Илье Векуа принадлежат основополагающие исследования в важнейших направлениях современной математической физики и механики.

Представители правительства автономной республики Абхазия, а также ученые и студенты, возложили венки к могиле Векуа на Мтацминдском пантеоне писателей и общественных деятелей в Тбилиси. Затем в Национальной Академии наук Грузии прошло заседание под руководством президента академии Георгия Квеситаде.

С речью на заседании выступили грузинские ученые.  На мероприятии также был показан документальный фильм «Портрет академика Векуа». Артисты государственного ансамбля песни и танца Абхазии, исполнили песни на грузинском и абхазском языках.

Илья Векуа родился в селе Шешелети Гальского района 23 апреля 1907 года. В 1937 году окончил Тбилисский государственный университет. Стал доктором физико-математических наук и профессором в 1940 году. В 1944 году был избран членом-корреспондентом, а в 1946 году — действительным членом АН Грузинской ССР. В том же 1946 году избран членом-корреспондентом, а в 1958 году — действительным членом АН СССР.

В 1951—1957 годах работал заведующим кафедрой теоретической механики МФТИ. С 1954 по 1959 — заместитель директора МИАН имени В. А. Стеклова. Вошел в первоначальный состав Национального комитета СССР по теоретической и прикладной механике (1956).

Илья Векуа был первым одним из основателей и первым ректором Новосибирского государственного университета — с  1959 по 1966 год.

Ушел из жизни в 1977 году. Памятник Илье Векуа установлен в городе Гали – районом центре Гальского района Абхазии, 95% жителей которого составляют грузины. Территория Абхазии с 2008 года официально объявлена властями Грузии оккупированной.

 

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