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Сухумские власти назвали безвизовый режим «приманкой» для жителей Абхазии

14:02, Февраль 3, 2017

ТБИЛИСИ, 3 февраля – Новости-Грузия. Сухумские власти прокомментировали решение Европейского парламента об отмене виз для граждан Грузии.

Сразу после голосованию в Брюсселе министр иностранных дел Грузии выступил с обращением, отметив, что безвизовый режим с Евросоюзом будет действовать и для жителей Абхазии и Цхинвальского региона.

Де-факто МИД Абхазии охарактеризовал заявление министра, как «приманку» для жителей региона.

«Очевидно, что после полного провала затеи с т.н. «нейтральными паспортами», власти Грузии решили использовать еще одну приманку для граждан Абхазии в виде процедуры либерализации визового режима со странами ЕС. Нет сомнений, что эта новая попытка Тбилиси втянуть граждан нашей страны в Грузию, как и все предыдущие, заведомо обречена на провал», — говорится в заявлении самопровозглашенных сухумских властей.

По итогам августовской войны 2008 года Москва признала Цхинвальский регион и Абхазию в качестве независимых государств. В ответ, 2 сентября 2008 года Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.

Все государства мира – за исключением России, Венесуэлы, Никарагуа и Науру – считают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.

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