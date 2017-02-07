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Супруга пропавшего заключенного драндской тюрьмы грозится объявить голодовку

10:00, Февраль 7, 2017

Лали Басария на Ингурском мосту

ТБИЛИСИ, 7 февраля – Новости-Грузия.  Супруга грузинского бойца Георгия Лукава, приговоренного к пожизненному заключению по приговору сухумских властей, грозится  прибегнуть к голодовке, если власти Грузии не примут меры, чтобы установить местонахождение ее мужа.

52-летний Георгий Лукава был приговорен к пожизненному заключению в Абхазии пять лет назад. Несмотря на многочисленные попытки, центральным властям не удавалось добиться его передачи Тбилиси.

Тем не менее, родственники бывшего военного сообщили журналистам, что недавно стороны смогли договориться об обмене Лукава. Супруга заключенного — Лали Басария, рассказала, что ее муж связался с ней по телефону и сообщил, что его собираются вывести из тюрьмы. После этого он перестал выходить на контакт.

Спустя некоторое время в драндской тюрьме заявили, что заключенный потерялся. Родные Лукава полагают, что абхазская сторона скрывает правду и он был убит, либо его состояние серьезно ухудшилось. Они обратились за помощью к грузинскому правительству и попросили установить местонахождение Лукава.

Лали Басария накануне пыталась объявить голодовку перед резиденцией президента, требуя, чтобы для освобождения участника войны в Абхазии 1993 года и  участника партизанского движения президент созвал Совет безопасности.

В тот же день Лали Басария  принял секретарь Совета безопасности. После переговоров с Давидом Раквиашвили, женщина заявила, что дает властям два дня на выяснение ситуации с ее мужем, после чего мать восьмерых детей готова начать голодовку около здания правительственной Канцелярии.

Ранее в Службе государственной безопасности Грузии заявили, что передали имеющуюся в связи с произошедшим информацию Миссии наблюдателей Европейского Союза в Грузии (МНЕС). С помощью представителей организации «была активизирована горячая линия» с абхазской стороной — представители сухумских властей отказались подтвердить, что Лукава покинул тюрьму.

Позже госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили заявила, что Тбилиси продолжает работать над освобождением Лукава. По ее словам, данный вопрос будет обсужден в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них (МПРИ) в Гальском районе.

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