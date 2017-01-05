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Свободная торговля с Грузией вошла в десятку главных событий Китая

14:54, Январь 5, 2017

ТБИЛИСИ, 5 января – Новости-Грузия. Соглашение о свободной торговле между Грузией и Китаем вошло в десятку главных экономических событий Китая за 2016-й год. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Грузии.

Согласно опросу, проведенному в декабре 2016 года министерством коммерции Китая, оформление соглашения о свободной торговле с Грузией заняло восьмое место в десятке самых главных экономических событий.

Грузия и Китай завершили переговоры по соглашению о свободной торговле 5 октября 2016 года. Соответствующий меморандум в Тбилиси оформили Минэкономики Грузии и министерство коммерции КНР.

В результате соглашения примерно 94% грузинской продукции будет освобождено от таможенных пошлин в Китае.

Переговоры Грузии и Китая начались 10 декабря 2015 года и прошли в три раунда, последний из которых состоялся в июле прошлого года.

Грузия и Китай активно торгуют на протяжении последних лет. Китай входит в четверку основных торговых партнеров Грузии. В Китай вывозят медные руды и концентраты, лом меди, спиртные напитки, в том числе грузинское вино.

В китае в конце мая 2016 года открылся уже 15-ый магазин-салон, занимающийся реализацией и популяризацией грузинского вина.

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