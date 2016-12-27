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Сводка о ситуации на дорогах Грузии на 27 декабря

11:26, Декабрь 27, 2016

ТБИЛИСИ, 27 декабря – Новости-Грузия. Из-за снега и гололеда установлены департамент автомобильных дорог Грузии установил на сегодня ряд ограничений для передвижения транспорта.

На 35-65 километре автомагистрали Кутаиси-Ткибули-Амбролаури (перевал Накерала) и на 1-22 километре автомагистрали Алпана-Цагери запрещено движение машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместительностью 30 и более мест. Для остального вида транспорта движение свободно.

На 30-188 километре автомагистрали Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили и на 88-125 километре автомагистрали Кутаиси-Цкалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили запрещено движение машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместительностью 30 и более мест. Остальные машины пропускают лишь при наличии противоскользящих цепей. Для машин с двумя и более ведущими мостами движение свободно.

На 87-106 километре автомагистрали Батуми-Ахалцихе машины пропускают лишь при наличии противоскользящих цепей. Машины с двумя и более ведущими мостами могут передвигаться свободно.

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