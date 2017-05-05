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Тамара Гачечиладзе прокомментировала отсутствие России на «Евровидении 2017»

9:11, Май 5, 2017

ТБИЛИСИ, 5 мая – Новости-Грузия. Грузинская участница «Евровидения 2017» Тамара Гачечиладзе прокомментировала запрет участия Грузии в песенном конкурсе 2009 года, который проходил в России.

В 2009 году Тако Гачечиладзе в составе группы «Стефане и 3G» должна была представить Грузию на «Евровидении» в Москве с песней «We Don’t Wanna Put In» («Мы не хотим давления»). Российские организаторы конкурса заявили о политическом подтексте песни из-за созвучия слов английского названия с фамилией президента России. Исполнителей попросили изменить текст композиции, однако группа отказалась выполнить эти условия и не смогла принять участие в конкурсе.

Накануне в Международном выставочном центре в Киеве все участники «Евровидения 2017» провели индивидуальные пресс-конференции по итогам своих вторых репетиций, на площадке, где пройдет главное шоу.

Отвечая на один из вопросов, который касался ситуации с отказом их группе в 2009 году, Гачечиладзе отметила, что не понимает объективных причин озвученных Москвой требований.

Она добавила, что песня «We Don’t Wanna Put In» — это веселая танцевальная композиция в стиле диско и в ней нет ни одного упоминания Владимира Путина. Вместе с тем, она согласилась, что в ней есть несколько осуждающих войну строчек.

Тамара Гачечиладзе также рассказала, как относится к отсутствию конкурсантов от России на Евровидении в этом году.

В конце марта Служба безопасности Украины на три года запретила въезд в страну певице Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на конкурсе в Киеве. Причиной запрета послужило то, что Самойлова выступала в аннексированном Крыму, не запросив у украинских властей разрешения въехать на полуостров.

Касательно запрета въезда на территорию Украины участницы из России Юлии Самойловой певица сказала следующее: «Такие правила Украины. Пусть Россия отдохнет один год, а Самойлова сможет принять участие в следующем году».

Напомним, Тамара Гачечиладзе представит Грузию на «Евровидении» с песней Keep the Faith, в первом полуфинале конкурса 9 мая, под номером 2.

Финал пройдет 13 мая. Украина примет конкурс во второй раз — впервые это было в 2005 году, победу стране тогда принесла певица Руслана. В этом году в конкурсе принимают участие 42 страны.

Грузинские поклонники Евровидения, смогут увидеть шоу конкурса 1, 11 и 13 мая, в 23:00 по тбилисскому времени на Первом канале Общественного вещателя Грузии.

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