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Таможня США разрешила въезд гражданам мусульманских стран

14:47, Февраль 4, 2017

ТБИЛИСИ, 4 февраля – Новости-Грузия. Американская Таможенно-пограничная служба уведомила авиаперевозчиков о возможности допуска на рейсы в США граждан стран, указанных в иммиграционном указе президента Дональда Трампа.

Как сообщает Русская служба Би-би-си, таможенная служба распространила заявление через несколько часов после того, как федеральный суд Сиэтла (штат Вашингтон) временно заблокировал действие указа.

Постановление суда касается документа, согласно которому США должны на 90 дней приостановить въезд в страну граждан семи государств с преимущественно мусульманским населением: Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена. С иском в суд обратилась генеральная прокуратура штата Вашингтон, потребовав признать положения указа неконституционными.

Минюст США в ближайшее время намерен оспорить судебное решение.

Согласно решению таможенной службы, граждане из семи мусульманских стран отныне смогут пересечь границу США, имея действующие визы или грин-карты.

Указ Трампа вызвал критику общественных деятелей и политологов, недовольство в палате представителей США, спровоцировал многочисленные акции протеста.

Кроме того, после вступления в силу указа в международных аэропортах США возникли многочисленные трудности. Многим уже прибывшим в страну людям с действующими визами отказывали в пересечении границы. Согласно данным американского правительства, с момента издания указа были аннулированы около 100 тысяч выданных виз США.

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