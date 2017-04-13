Главное Новости Политика

Таргамадзе не исключает участие СГБ в организации подрыва своего автомобиля

17:45, Апрель 13, 2017

ТБИЛИСИ, 13 апреля – Новости-Грузия. Бывший депутат парламента и представитель партии «Европейская Грузия» Гиви Таргамадзе не исключает, что в планировании и осуществлении взрыва его автомобиля в центре Тбилиси принимала участие Служба госбезопасности Грузии.

К такому выводу Таргамадзе пришел после того, как сегодня спросил у заместителя главы СГБ Александра Табатадзе, почему расследованием взрыва автомобиля не занялась спецслужба и этот факт не был квалифицирован как теракт.

Табатадзе, который прибыл в парламент для выступления на комитетском слушании в закрытом режиме, ответил, что СГБ не имеет отношение к этому делу и уточнил, что его расследует МВД по статье «попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах».

«Я нигде не получил ответа, почему этому делу не дают квалификацию теракта, и почему его не расследует Служба Госбезопасности. Это было бы естественным, не так ли? Сегодняшний ответ, как вы видели, был никаким. Мне рассказали кто расследует дело. Это я и так знал. Единственный ответ, что с большой вероятностью Служба госбезопасности сама участвовала в планировании и осуществлении этого взрыва. Именно поэтому СГБ не расследует это дело», — сказал Таргамадзе в интервью телекомпании «Рустави-2».

Автомобиль Таргамадзе, который в тот период был депутатом парламента, был взорван дистанционно неподалеку от офиса бывшей правящей партии «Единое национальное движение» в центре Тбилиси вечером 4 октября 2016 года, за несколько дней до выборов в парламент. В момент взрыва в машине находились Таргамадзе и его водитель, которые получили контузию. Более серьезно пострадали пятеро прохожих, которые были госпитализированы.

Спустя три дня после инцидента полиция провела несколько спецопераций и заявила, что дело раскрыто. По данным СМИ, полиция обвиняет Давида (Дарчо) Хечуашвили, бывшего сотрудника департамента конституционной безопасности МВД Грузии. При этом родители Хечуашвили заявили, что их сын не мог взорвать машину, так как к тому времени его уже пять дней не было в Грузии. Тем не менее Тбилисский суд избрал в отношении Хечуашвили заключение в качестве меры пресечения заочно.

В деле о подрыве автомобиля Таргамадзе есть еще один обвиняемый – Борис Чагунава, которого задержали за незаконное хранение оружия и взрывчатки. В ходе обысков нескольких домов и гаража, принадлежащего Чагунава, полиция изъяла целый арсенал.

В феврале этого года Тбилисский городской суд приговорил Бориса Чагунава к 4 годам условного заключения за хранение оружия, которое, по данным следствия, было использовано во время организации покушения на Таргамадзе.

Комментарии