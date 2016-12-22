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Каладзе пока не видит необходимости повышать тариф на электроэнергию

16:00, Декабрь 22, 2016

ТБИЛИСИ, 22 декабря – Новости-Грузия. Министр энергетики Грузии Каха Каладзе считает, что нет необходимости повышать потребительский тариф на электроэнергию.

Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению Грузии (GNERC) не позднее 31 декабря должна принять решение о корректировке тарифа на электроэнергию в Тбилиси и в целом по Грузии. Заявки на пересмотр тарифа в комиссию внесли все электрораспределительные компании Грузии.

«Тарифы устанавливает регулирующая комиссия. По сегодняшнему состоянию рост тарифа на электричество не будет… Уверяю вас, мы будем первыми, кто сделает заявление, если будет необходимость пересмотра тарифа с учетом курса. На данном этапе такой необходимости нет. Призываю всех воздержаться от абсурдных и несерьезных заявлений», — сказал Каладзе журналистам.

В последний раз потребительский тариф на электроэнергию повышался в 2015 году на основании заявок компаний и также был связан с падением курса национальной валюты.

В Тбилиси в зависимости от потребляемого объема электроэнергии абоненты платят от 0,11 лари (0,03 доллара) за 1 кВтч без учета НДС, до 0,18 лари (0,06 доллара). В регионах цена на электроэнергию составляет от 0,12 лари (0,04 доллара) за 1 кВтч до 0,21 лари (0,07 доллара).

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