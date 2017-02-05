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Тбилиси будет добиваться освобождения незаконно осужденного Гиунашвили

19:10, Февраль 5, 2017

ТБИЛИСИ, 5 февраля – Новости-Грузия. Грузинская сторона будет работать над освобождением незаконно осужденного в Цхинвали Георгия Гиунашвили в рамках всех существующих механизмов. Об этом журналистам заявила госминистр по примирению и гражданскому равноправию Кетеван Цихелавшили.

По словам госминистра, вопрос освобождения незаконно осужденного гражданина Грузии будет обсуждаться на встречах в рамках Механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них (МПРИ), которые регулярно проходят в селе Эргнети в Горийском районе.

«Со дня задержания Гиунашвили, с июля 2016 года грузинская сторона ставит вопрос его освобождения на всех встречах в рамках МПРИ. Мы, конечно же, не станем обсуждать т.н. решение или обвинения. Это, однозначно, что человек задержан незаконно. Для грузинской стороны это станет одним из главных вопросов как на встречах в рамках МПРИ, так и на других встречах. Совместная работа с нашими партнерами станет еще более активной для того, чтобы добиться его освобождения», — сказала Цихелашвили в эфире телекомпании «Имеди».

Служба Госбезопасности Грузии также назвала приговор Гиунашвили незаконным. СГБ уже проинформировала другие ведомства страны, которые ознакомили с деталями случившегося международное сообщество.

Житель села Дисеви, которое находится близ линии оккупации, был задержан российскими военными в июне 2016 года. 39-летнего Гиунашвили обвинили в незаконном пересечении т.н. границы. Позже задержанному предъявили обвинения в диверсионно-террористической деятельности. 3 февраля цхинвальский суд приговорил Гиунашвили к 20 годам тюрьмы.

Правительство Грузии несколько раз призывало Москву и Цхинвали к освобождению Гиунашвили. Последний раз вопрос незаконного задержания мужчины был поднят на встрече в формате МПРИ 18 января 2017 года.

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