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Тбилиси готовится принять Mercedes-Benz Fashion Week

17:13, Апрель 27, 2017

ТБИЛИСИ, 27 апреля – Новости-Грузия. Столица Грузии готовится принять Mercedes-Benz Fashion Week – очередной сезон MBFW пройдет в Тбилиси с 4 по 8 мая.

Самыми известными участниками Недели моды в этом году станут бренды Alexander Aryutunov, Situationist, Avtandil, Bessarion, Aka Nanita, Anouki и Lalo.

Свои новые коллекции также представят Ria Keburia, George Shaghashvili, Anuka Keburia, Keti Chkhikvadze, Diana Kvariani, Lako Bukia, Chubika, Tamuna Ingorokva, Djaba Diassamidze, Simon Machabeli, бренды Dalood, Mach & Mach и Eloshi, мом моды Materia Factory и многие другие.

Откроется модное событие уже во второй раз показом известного грузинского известного грузинского кутюрье Автандила Цквитинидзе, а завершится — дефиле коллекции модного бренда Bessarion.

Иностранным гостем MBFW станет испанский участник Mercedes-Benz Fashion Week – дизайнер Хуан Карлос Пахарес (Juan Carlos Pajares).

Подробную программу показов, а также информацию о каждом модельере-участнике можно найти на официальном сайте мероприятия — www.mbfashionweektbilisi.com.

В этом сезоне Mercedes-Benz Fashion Week (MBFW) пройдет как в Музее современного искусства Зураба Церетели (MoMa Tbilisi), так и на других площадках, среди которых Театр Королевского квартала, Дом писателей Грузии, отель Rooms, гостиница «Tbilisi Marriott» и другие локации.

Практически все дефиле доступны только для ограниченного круга приглашенных гостей и для прессы.

Неделю моды по традиции будут освещать модные критики и журналисты ведущих мировых фэшн-изданий. Аккредитация для представителей СМИ также доступна на официальном сайте MBFW.

Mercedes-Benz Fashion Week — это серия международных недель моды, организованная компанией Mercedes-Benz. Она ежегодно проводится в разных странах мира, среди которых Россия, Германия, США, Турция, Австралия и другие. С 2015 года к их числу присоединилась и Грузия.

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