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Тбилисская галерея Artarea представит выставку Уты Бекая «Сны кинто»

11:00, Апрель 20, 2017

 

ТБИЛИСИ, 20 апреля – Новости-Грузия.  Экспозиция под названием «Сны кинто» (Kinto Dreams) современного грузинского художника Уты Бекая, проживающего в Нью-Йорке,  пройдет с 21 по 29 апреля в тбилисской галерее Artarea (улица Додо Абашидзе №10).

«Сны кинто» — это попытка артиста создать асоциальную связь между современной и традиционной ритуальной культурами.

Как отмечают организаторы выставки, проект основан на ритуале как на восприятии идеи о состоянии измененного сознания, которое достигается как «своеобразным танцем непрерывного, монотонного ритма», так и под воздействием психоделических веществ.

«Сны кинто» пытаются связать урбанистическую культуру разных эпох: танец кинто и современную электронную музыку – оба понятия как ритуальное выражение культуры. Вместе с этим, представлены созданные в 2001-2005 годах работы художника, которые в целом создают комическое, абсурдное и сказочное состояние выражения измененного сознания», — говорится в анонсе выставки.

Проект «Сны кинто» оформлен грузинским музыкантом Наталией Беридзе, видео принадлежит Левану Майсурадзе и Георгию Ахвледиани, а инсталляции – Георгию Бабалашвили.

Ута Бекая родился в  Тбилиси в 1974 году. В настоящее время живет и работает в Америке. Принимает активное участие в групповых выставках и фестивалях, среди них – RichMix в Лондоне, биенале в Киеве и Стамбуле, Тбилисский Артистериум, Арт-вилла «Гарикула», Центр современного искусства Батуми.

Перформансы 2016 года Уты Бекая были поставлены в Fashion Clash в Маастрихте (Нидерланды), в Ideal Glass и Art Park Residency в Нью-Йорке (США), в Vestiphobia в Гаване (Куба), а также в родном Тбилиси – в Театре движения Кахи Бакурадзе и многих других арт-пространствах.

 

 

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