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Тбилисская мэрия ликвидировала уличную торговлю около метро «Ахметели»

11:08, Апрель 25, 2017

ТБИЛИСИ, 25 апреля – Новости-Грузия. Представители службы надзора мэрии Тбилиси демонтировали и убрали конструкции, предназначенные для незаконной уличной торговли близ станции метро «Ахметели» в Глданском районе столицы.

После этого территорию убрали сотрудники «Тбилсервис груп».

По информации мэрии, служба надзора несколько раз предупредила торговцев возле метро «Ахметели» о том, что они должны прекратить незаконную торговлю.

Тбилисская мэрия начала кампанию по запрету стихийной уличной торговли 19 марта с ликвидации рынка около метро «Марджанишвили».

В сообщении мэрии отмечается, что с требованием запретить уличную торговлю около метро «Ахметели» к мэрии и районной администрации не раз обращались местные жители. «Кроме того, что торговля осуществляется незаконно, также нарушаются правила хранения скоропортящихся продуктов, появляется антисантирия, портится внешний вид и это мешает движению», — отмечают в мэрии.

Заместитель мэра Гига Николеишвили заявил, что торговцы не получат разрешение на продолжение незаконной торговли. «Мы предлагаем им идти на рынок и там продолжать работу. Условия будут те же — в течение первых шести месяцев они не будут платить аренду», — сказал Николеишвили.

В мэрии сообщают, что к руководству одного из рынков в Глдани уже обратились около 80 торговцев. Администрация рынка может сегодня же предложить им 120 мест, а также в случае необходимости изыскать дополнительные места.

Мэрия подчеркивает, что рабочие места для бывших уличных торговцев Ассоциация рынков предоставляет в результате договоренности со столичным правительством.

«Торговцы могут реализовывать свою продукцию около железнодорожного вокзала и около стадиона «Динамо», около станции метро «Дидубе», на «Новом дезертирском рынке», а также на рынках Исани и Самгори», — отмечается в сообщении мэрии Тбилиси.

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