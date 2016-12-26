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Тбилисский Госуниверситет в 2017 году открывает докторские программы нового типа

17:10, Декабрь 26, 2016

ТБИЛИСИ, 26 декабря – Новости-Грузия. С 2017 года Тбилисский государственный университет имени И. Джавахишвили задействует докторские программы нового типа, которые будут осуществлены вместе с ведущими университетами мира. Об этом сообщается на официальном сайте ТГУ.

Новые докторские программы будут осуществлены с техническими университетами Геттингена, Франкфурта и Мюнхена по таким направлениям как математика, цифровая гуманитаристика и менеджмент образования.

«С нового года начинаем структурированную докторскую школу нового типа. Это осуществляется при помощи фонда Фольксваген при участии ведущих мировых университетов», — заявил ректор ТГУ Георгий Шарвашидзе.

Важные новшества ТГУ предоставит в новом году и в направлении образовательных бакалаврских и магистерских программ. В частности, в ближайшем будущем бакалаврские и магистерские программы будут осуществлены вместе с ведущими университетами Франции и Германии по туризму, европеистике и экономике.

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