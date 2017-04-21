Главное Новости

Тбилисский суд приговорил убийцу женщины и ребенка к пожизненному сроку

18:13, Апрель 21, 2017

ТБИЛИСИ, 21 апреля – Новости-Грузия. Тбилисский городской суд приговорил Георгия Хабелашвили за убийство матери и малолетнего ребенка в столичном районе Поничала к бессрочному заключению, говорится в сообщении на сайте суда.

Накануне суд присяжных 10 голосами за и двумя против признал Хабелашвили виновным. Решение суда может быть один раз обжаловано в Тбилисском апелляционном суде.

Преступление произошло в феврале 2016 года. Георгий Хабелашвили решил ограбить свою знакомую и пришел к ней в дом. Он ударил женщину стулом по голове, а затем нанес множество ножевых ранений ей и ее малолетнему ребенку. Мать и дочь скончались на месте от полученных ранений.

Злоумышленник намеревался вынести из дома 7 тысяч долларов и золотые изделия. Однако не смог найти деньги и вынес с места преступлени ювелирные изделия на сумму в 5 тысяч лари (около 2 тысяч долларов). С целью сокрытия следов убийца поджег дом и скрылся.

Хабелашвили был объявлен в розыск и арестован в июле 20016 года.

Ему предъявили обвинения по статьям «умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение заведомо для виновного несовершеннолетнего или лица, находящегося в беспомощном состоянии двух или более лиц, совершенное с особой жестокостью неоднократно», «кража, совершенная в крупном размере, лицом, два или более раза судимым за противоправное присвоение или вымогательство чужой вещи» и «повреждение или уничтожение вещи путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом».



Комментарии