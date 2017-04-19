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Тбилисское метро подарило пассажирам книги   

14:21, Апрель 19, 2017

ТБИЛИСИ, 19 апреля – Новости-Грузия. Пассажиров Тбилисского метрополитена сегодня утром ждал сюрприз —  книги от грузинских издательств «Интелект» и «Артануджи», разложенные на сиденьях вагонов. Об этом сообщает городская транспортная служба мэрии Тбилиси.

Пассажиры также получили пригласительные на мероприятие, которое пройдет в Мтацминдском пантеоне 23 апреля в связи с Всемирным днем книги и авторского права.

Впервые Всемирный день книги и авторского права отмечался в 1996 году.  Этот день подчеркивает особое значение роли книг и авторского права в развитии культуры мира, толерантности и межкультурного диалога. Традиционно в этот день во многих странах мира организуются книжные ярмарки и выставки.

В рамках мероприятия современные грузинские писатели будут рассказывать о книгах и литературе.

В 16.00 – Рати Амаглобели о Галактионе Табидзе;
В 16.30 – Георгий Кекелидзе об Акакии Церетели;
В 17.00 – Леван Бердзенишвили о Михаиле Джавахишвили;
В 17.30 – Дато Турашвили о Бачане Брегвадзе;
18.00 – Сандро Лорткипанидзе о Николозе Бараташвили;
18.30 – Этер Татарадзе о Важа-Пшавела.

Параллельно на территории Мтацминдского пантеона пройдет выставка-продажа книг со специальной скидкой.

Для всех заинтересованных лиц, 23 апреля с площади Свободы в направлении Мтацминдского пантеона с 15.30 до 16.30 будут ездить бесплатные автобусы.

Организаторами мероприятия является мэрия Тбилиси, Тбилисская транспортная компания, а также несколько известных грузинских издательств.

Мэрия Тбилиси  также планирует вскоре установить во всех станциях тбилисского метро электронные библиотеки.

В рамках проекта «Город-библиотека» столичная мэрия установит в метро приспособления с  QR-кодами для скачивания  электронных книг. Это совершенно бесплатный способ скачивания текстов– для него нужно воспользоваться мобильной аппликацией Saba Reader.

Электронные библиотеки уже установлены на улицах, скверах и парках Тбилиси – всего их около трехсот.

 

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