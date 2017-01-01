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Теракт в Стамбуле (видео)

12:23, Январь 1, 2017

В новогоднюю ночь совершено вооруженное нападение на один из ночных клубов района Ортакёй в Стамбуле.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что в результате теракта в клубе погибли 39 человек, в том числе сотрудник полиции.

«Нападавший был один. Террорист был одет в пальто, а после атаки переоделся и вышел из клуба в другой одежде. Вся информация анализируется правоохранительными органами, которые проводят операцию по задержанию убийцы», — добавил Сойлу, сообщает агентство Анадолу

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