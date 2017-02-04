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Торговцы сгоревшего «Детского мира» проводят акцию протеста у Канцелярии

13:14, Февраль 4, 2017

ТБИЛИСИ, 4 февраля – Новости-Грузия. Торговцы сгоревшего торгового центра «Детский мир» проводят акцию протеста у здания Канцелярии правительства Грузии.

Сегодняшний митинг организовала общественная организация «Ассоциация адвокатов Грузии».

Участники протестной акции просят помощи от властей Грузии. В числе их главных требований: предоставление альтернативной коммерческой площади, пересмотр их кредитных обязательств и выплата компенсаций.

Они грозят начать масштабные протесты в разных городах Грузии, если в течение 10 дней не будет оценен ущерб.

«Предупреждаем власть, если в течение 10 дней не будет оценен и возмещен ущерб, нанесенный этим людям; если этим людям не дадут разрешения продолжить торговлю на том же месте, мы проведем масштабные акции. Чтобы расчистить там, нужно максимум, 10 дней. Мы выведем на улицы всю Грузию, проведем акции в нескольких городах», — сказал председатель «Ассоциации адвокатов» Заза Хатиашвили.

Сильный пожар по неустановленной пока причине начался в крупном торговом центре на Вокзальной площади в ночь на 30 января. «Детский мир» и расположенный неподалеку оптовый рынок бытовых вещей горели около десяти часов. Пожарные утверждают, что перекрытия трех верхних этажей рухнули из-за высокой температуры и деформации несущих конструкций. Поэтому правоохранительные органы приняли решение никого не впускать в аварийное здание.

В «Детском мире» вместе с текстилем, товарами домашнего обихода и мебелью торговали ювелирными изделиями. Торговцы с «Золотой биржи» надеются, что пожар не повредил изделия из драгоценных металлов, так как обычно их хранили в сейфах. На протяжении недели пострадавшие торговцы оставались у места происшествия, требуя допустить их в аварийное здание.

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