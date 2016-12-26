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Товарный знак телекомпании «Маэстро» остался за прежними владельцами

20:09, Декабрь 26, 2016

ТБИЛИСИ, 26 декабря – Новости-Грузия. Спор о товарном знаке тбилисской телекомпании «Маэстро» выиграли владельцы телеканала.

Тбилисский суд удовлетворил иск владельца контрольного пакета акций ООО «Студия Маэстро», управляющей телекомпанией «Маэстро» Гии Гачечиладзе — некогда популярного певца и оппозиционного шоумена, выступавшего под именем «Уцноби» и оставил за его компанией право на использование товарного знака. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщил адвокат Гачечиладзе Ираклий Кордзахия.

Товарный знак или логотип телекомпании – это слово «Маэстро» на грузинском языке и на латинице, использовался «Студией Маэстро» с 1995 года.

В 2011 году товарный знак был зарегистрирован в Национальном центре интеллектуальной собственности Сакпатент.

В 2014 году бывший гендиректор «Студии Маэстро» Байя Гадабадзе без ведома Гии Гачечиладзе подарила этот знак компании «Телевидение Маэстро». Гачечиладзе обжаловал это в суде. Сегодня суд подтвердил, что у Байи Гадабадзе не было права дарить самый стоящий актив «Маэстро», — сказал Ираклий Кордзахия.

«Телевидение Маэстро», которому Байя Гадабадзе передала товарный знак, принадлежит бывшему генеральному директору «Студии Маэстро» Бачо Кикабидзе.

Адвокат Гии Гачечиладзе Ираклий Кордзахия уверен, что Гадабадзе и Кикабидзе пытаются помешать работе «Студии Маэстро», владельцы которой вынуждены были бы прекратить ее деятельность.

Повод утверждать об этом Кордзахия дает тот факт, что компанию «Телевидение Маэстро» Бачо Кикабидзе основал за неделю до передачи ей товарного знака.

История «Маэстро» началась в 1995 году, когда под руководством Мамуки Глонти была создана одноименная студия, специализировавшаяся на подготовке развлекательных передач. Они выходили в эфир на Первом и Втором каналах государственного телевидения.

В 2001 году «Студия Маэстро» была преобразована в первый в Грузии музыкально-развлекательный канал. Канал пользовался эфирным временем телекомпании «Пирвели стерео», а далее телеканала «Эврика».

В 2008 году на базе «Студии Маэстро» появился общественно-политический телеканал «Маэстро».

В начале 2009 года «Маэстро» превратилось в одну из самых популярных оппозиционных телекомпаний в Грузии. Телешоу Гачечиладзе «Камера №5» поддерживало масштабные акции протеста оппозиции, которые проходили весной 2009 года.

За 20-летнее существование компания «Студия Маэстро» не раз оказывалась в центре скандала из-за ее владельцев и редакционной политики.

Последний скандал произошел в феврале 2016 года. Поводом для ажиотажа стала запись, появившаяся в национальном агентстве публичного реестра Минюста Грузии, согласно которой, певец Гия Гачечиладзе стал обладателем 55% доли в телекомпании — то есть контрольным пакетом акций. До этого в его распоряжении были только 25%. Остальные он купил у других дольщиков «Студии Маэстро».

На следующий день после объявления о сделке, в то время генеральный директор «Студии Маэстро» Байя Гадабадзе заявила, что сделка ей не нравится, так как ставит под угрозу редакционную политику канала, поэтому она покинет свой пост. Несмотря на то, что позже она заявляла, что не хочет уходить, ее все же освободили от занимаемой должности. На вакантную должность Гия Гачечиладзе решил назначить своего брата, ранее известного политического деятеля, кандидата в президенты Грузии Левана Гачечиладзе.

Многие в Грузии тогда сочли это переделом телевизионного пространства в предверии выборов. В качестве аргумента приводили посещение Гией Гачечиладзе государственной канцелярии и упоминание им премьер–министра Грузии Георгия Квирикашвили в качестве «друга». При этом в правительстве категорически отрицали свое вмешательство во внутренние дела телекомпании.

Также Гачечиладзе не скрывал, что для приобретения контрольного пакета акций телекомпании «Маэстро» он получил крупную сумму от Ираклия Рухадзе — — управляющего имуществом и бизнесом покойного миллиардера Бадри Патаркацишвили. Во владении семьи Патаркацишвили находится в настоящее время телекомпания «Имеди».

Однако кандидатура Гачечиладзе не понравилась сотрудникам телеканала, часть которых отказалась с ним работать и покинула ТВ. Левана Гачечиладзе в качестве генерального директора не желали видеть и другие дольщики «Маэстро» — дизайнер Мака Асатиани и основатель Мамука Глонти.

В итоге стороны пришли к компромиссному решению и генеральным директором «Студии Маэстро» в апреле этого года стал финансист Зураб Накеури.

На данный момент 55% компании «Студия Маэстро» принадлежат Гачечиладзе, дизайнеру Маке Асатиани принадлежит 25%, одному из основателей телеканала Мамуке Глонти — 15%, Екатерине Акобия — 5%.

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