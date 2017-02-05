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Трамп и Порошенко обсудили обострение конфликта на Донбассе

10:26, Февраль 5, 2017

ТБИЛИСИ, 5 февраля – Новости-Грузия. Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Петром Порошенко, обсудив ситуацию на Донбассе.

Телефонная беседа, состоявшаяся в ночь на воскресенье, стала первым прямым контактом между двумя лидерами после инаугурации Трампа. Президент США неоднократно заявлял о своих намерениях улучшить отношения с Кремлем, чем встревожил Киев.

Разговор состоялся на фоне обострения ситуации в зоне АТО. С 29 января военные действия возобновились в районе Авдеевки. В городе объявлено чрезвычайное положение в связи активизацией боевиков и угрозой гуманитарной катастрофы.

В ходе переговоров Трамп заявил, что будет работать как с Украиной, так и с Россией и другими сторонами, чтобы разрешить конфликт на востоке страны, сообщает Reuters

Пресс-служба украинского президента, в свою очередь, информирует, что во время беседы «особое внимание было уделено урегулированию ситуации на Донбассе и достижению мира политико-дипломатическим путем». В Киеве указали, что оба лидера выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности в Авдеевке, выступив за полное прекращение огня.

Порошенко «поблагодарил главу Белого дома за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».

Украинский президент выступил за активизацию экономических и деловых связей, а также укрепление стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном. Стороны обсудили и предстоящий визит Порошенко в США.

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