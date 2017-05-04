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Тренировочный центр Грузия-НАТО проводит учения близ Тбилиси

16:15, Май 4, 2017

ТБИЛИСИ, 4 мая – Новости-Грузия. Центр тренировок и оценок Грузия-НАТО (JTEC) проводит на тренировочной базе в поселке Норио курс по подготовке наблюдателей-оценщиков, говорится в сообщении на сайте министерства обороны Грузии.

В курсе принимаю участие 17 военнослужащих. Учения, которые проводят сертифицированные JTEC грузинские инструкторы, состоят из теоретической и практической фаз.

«После прохождения курса мы сможем правильно проводить и оценивать учения в наших подразделениях. Курс проходит довольно интенсивно и является очень плодотворным. Курсом руководят профессиональные и сертифицированные инструкторы», — сказал слушатель курса, младший сержант Малхаз Читая.

После завершения курса военным будут переданы сертификаты наблюдателей-оценщиков JTEC.

Учения были запланированы с учетом опыта программы центра по объединенной многонациональной подготовке США (JMRC) и Центра боевой подготовки имени генерала Адольфа Раманаускаса Литовской Республике.

Курс наблюдателей-оценщиков начался 1 мая и завершится завтра.

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