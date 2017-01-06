Игорь Эйдман: Цель Кремля свергнуть Меркель

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Маккейн в Тбилиси: Мы будем добиваться ужесточения санкций против России
ТБИЛИСИ, 1 января – Новости-Грузия. Прибывшие в Грузию американские сенаторы заявили, что будут добиваться в
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Глава МИД Грузии о прогрессе в отношениях с Россией
ТБИЛИСИ, 28 декабря – Новости-Грузия. Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе на пресс-конференции по итогам
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В Грузии опровергли сообщения об экспорте в Россию крупного рогатого скота
ТБИЛИСИ, 27 декабря – Новости-Грузия. В Грузии назвали «странным» сегодняшнее заявление Россельхознадзора о запрете на
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Игорь Эйдман: Цель Кремля свергнуть Меркель13:42, Январь 6, 2017
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Премьер Грузии поздравил армян с Рождеством и Крещением13:08, Январь 6, 2017
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В турецком городе Измир прогремел взрыв у здания суда19:05, Январь 5, 2017