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Турецкой школе имени Шахина в Батуми приостановлена авторизация

22:36, Февраль 4, 2017

ТБИЛИСИ, 4 февраля – Новости-Грузия. Турецкая школа-лицей имени Рефайдина Шахина в Батуми прекратила работу — министерство образования Грузии приостановило авторизацию учебного заведения.

В ведомстве заявляют, что лицей не соответствовал стандартам грузинской системы образования. Школьная администрация, между тем, считает это решение политическим.

В июле 2016 года вокруг турецкой школы-лицея разгорелся скандал. Причиной тому стало заявление генерального консула Турции в Грузии Ясина Темискана. Он заявил, что фонд Фетхулла Гюлена, которого турецкие власти обвиняют в организации попытки госпереворота, финансирует лицей имени Шахина и другие турецкие школы. Темискан добавил, что этими учебными заведениями «управляют террористы» и призвал родителей не пускать в них детей.

Генконсул Турции обратился к властям с просьбой закрыть школу Рефайдина Шахина в Батуми. После этого министр образования Грузии пообещал, что возглавляемое им ведомство займется вопросом турецких школ.

Сегодня Национальный центр качества грузинского образования заявил, что в ходе мониторинга турецкой школы в Батуми выявил несоответствия стандартам образования.

«В школе были выявлены серьезные нарушения. В том числе проблемы, связанные с зачислением учеников. Вчера совет авторизации принял решение и было приостановлено право школы проводить занятия, детей переведут в другие школы», — сказал начальник по связям с общественностью центра Давид Кобахидзе в эфире «Аджарского телевидения».

В лицее имени Рефайдина Шахина считают, что причина отзыва авторизации иная. В администрации школы связывают это решение с последними нововведениями.

Директор лицея Элгуджа Давитадзе пояснил, что недавно было принято решение упразднить турецкий сектор — детей, которые обучались на турецком языке, постепенно должны были перевести в грузинские классы.

«Мы все это приняли с согласования Совета авторизации, но сейчас нам говорят, что так делать не надо было и все надо было реализовать по-другому», — добавил Давитадзе.

В этой связи, директор считает решение об отзыве авторизации политическим.

«Я подозреваю, что это политический вопрос. Основания для этого мне дает, то что 18 января в турецких СМИ появилась информация, что Грузия готова нанести удар по школе, закрыть и переоформить все турецкие школы на образовательный фонд Турции» — добавил Давитадзе.

В настоящее время в Грузии работает несколько турецких школ не только в Батуми, но и в Тбилиси, Кутаиси, Рустави и Марнеули.

После заявления турецкого консула в МИД Грузии пригласили посла Турции Зека Левента Гумрукчу. Он пояснил, что слова консула неправильно интерпретировали.

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