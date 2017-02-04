Breaking News
 |  |  |  | 

Главное Новости Общество

Турецкой школе имени Шахина в Батуми приостановлена авторизация

22:36, Февраль 4, 2017

ТБИЛИСИ, 4 февраля – Новости-Грузия. Турецкая школа-лицей имени Рефайдина Шахина в Батуми прекратила работу — министерство образования Грузии приостановило авторизацию учебного заведения.

В ведомстве заявляют, что лицей не соответствовал стандартам грузинской системы образования. Школьная администрация, между тем, считает это решение политическим.

В июле 2016 года вокруг турецкой школы-лицея разгорелся скандал. Причиной тому стало заявление генерального консула Турции в Грузии Ясина Темискана. Он заявил, что фонд Фетхулла Гюлена, которого турецкие власти обвиняют в организации попытки госпереворота, финансирует лицей имени Шахина и другие турецкие школы. Темискан добавил, что этими учебными заведениями «управляют террористы» и призвал родителей не пускать в них детей.

Генконсул Турции обратился к властям с просьбой закрыть школу Рефайдина Шахина в Батуми. После этого министр образования Грузии пообещал, что возглавляемое им ведомство займется вопросом турецких школ.

Сегодня Национальный центр качества грузинского образования заявил, что в ходе мониторинга турецкой школы в Батуми выявил несоответствия стандартам образования.

«В школе были выявлены серьезные нарушения. В том числе проблемы, связанные с зачислением учеников. Вчера совет авторизации принял решение и было приостановлено право школы проводить занятия, детей переведут в другие школы», — сказал начальник по связям с общественностью центра Давид Кобахидзе в эфире «Аджарского телевидения».

В лицее имени Рефайдина Шахина считают, что причина отзыва авторизации иная. В администрации школы связывают это решение с последними нововведениями.

Директор лицея Элгуджа Давитадзе пояснил, что недавно было принято решение упразднить турецкий сектор — детей, которые обучались на турецком языке, постепенно должны были перевести в грузинские классы.

«Мы все это приняли с согласования Совета авторизации, но сейчас нам говорят, что так делать не надо было и все надо было реализовать по-другому», — добавил Давитадзе.

В этой связи, директор считает решение об отзыве авторизации политическим.

«Я подозреваю, что это политический вопрос. Основания для этого мне дает, то что 18 января в турецких СМИ появилась информация, что Грузия готова нанести удар по школе, закрыть и переоформить все турецкие школы на образовательный фонд Турции» — добавил Давитадзе.

В настоящее время в Грузии работает несколько турецких школ не только в Батуми, но и в Тбилиси, Кутаиси, Рустави и Марнеули.

После заявления турецкого консула в МИД Грузии пригласили посла Турции Зека Левента Гумрукчу. Он пояснил, что слова консула неправильно интерпретировали.

Комментарии

Related Articles

  • Защита Зизи Шекеладзе не согласна с решением суда

    Защита Зизи Шекеладзе не согласна с решением суда

    ТБИЛИСИ, 4 февраля – Новости-Грузия. Адвокат, представляющий интересы убитой трансгендерной женщины Зизи Шекеладзе, не согласен с решением суда. Накануне Тбилисский городской суд приговорил обвиняемого Георгия Мурджикнели к 10 годам лишения свободы. Еще три года тюремного заключения ему было добавлено в связи с преступлением, совершенным ранее. Адвокат Циала Ратиани считает, что в данном случае 10-летний тюремный

  • «Республиканцы» раскритиковали сакребуло после очередной передачи земли Патриархии

    «Республиканцы» раскритиковали сакребуло после очередной передачи земли Патриархии

    Встреча Илии Второго с инициативной группой  ТБИЛИСИ, 3 февраля – Новости-Грузия. Мэрия Тбилиси предоставит земельный участок для строительства храма по инициативе раскаявшихся врачей-гинекологов и женщин, которые сделали аборт. Тбилисский сакребуло (горсовет) на заседании 3 февраля принял решение передать в собственность Патриархии Грузии земельный участок площадью 2643 кв.м. на территории, прилегающей к Худадовскому лесу, который расположен

  • Экспорт грузинского вина в январе вырос на 184%

    Экспорт грузинского вина в январе вырос на 184%

    ТБИЛИСИ, 4 февраля – Новости-Грузия. В январе Грузия экспортировала более 4,3 миллионов бутылок вина в 26 стран мира, что на 184% больше показателя за январь 2016 года, сообщает Национальное агентство вина. За первый месяц 2017 года в общей сложности экспортировано вина стоимостью 8,8 миллионов долларов , что на 141% больше прошлогоднего показателя. Пятерку стран, лидирующих

153
Followers
43.6K
Fans
Яндекс.Метрика

NEWSGEORGIA / Новости-Грузия