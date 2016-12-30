У грузинских школьников начались каникулы
ТБИЛИСИ, 30 декабря – Новости-Грузия. В государственных школах Грузии начались зимние каникулы, которые продлятся больше двух недель.
По решению министерства образования и науки Грузии, учебный процесс возобновиться 16 января.
В государственных детских садах учебно-воспитательный процесс завершился 29 декабря и возобновится 9 января.
Частные школы и высшие учебные заведения сами устанавливают сроки зимних каникул.
Всего в Грузии 2 тысячи 85 государственных школ и 565 тысяч учеников.