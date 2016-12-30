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У грузинских школьников начались каникулы

11:11, Декабрь 30, 2016

ТБИЛИСИ, 30 декабря – Новости-Грузия. В государственных школах Грузии начались зимние каникулы, которые продлятся больше двух недель.

По решению министерства образования и науки Грузии, учебный процесс возобновиться 16 января.

В государственных детских садах учебно-воспитательный процесс завершился 29 декабря и возобновится 9 января.

Частные школы и высшие учебные заведения сами устанавливают сроки зимних каникул.

Всего в Грузии 2 тысячи 85 государственных школ и 565 тысяч учеников.

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