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У сгоревшего «Детского мира» задержаны двое протестующих

16:26, Февраль 3, 2017

ТБИЛИСИ, 3 февраля – Новости-Грузия. Акция протеста у сгоревшего в Тбилиси торгового центра «Детский мир» завершилась противостоянием с полицией и задержанием двух митингующих.

С самого утра на Вокзальной площади собрались пострадавшие в результате пожара торговцы. Они настаивали на встрече с представителями мэрии и администрацией рынка. Часть протестующих требовала, чтобы им разрешили войти в аварийное здание и вынести уцелевший товар.

Ситуация обострилась в полдень — участники акции перекрыли дорогу. Сотрудники полиции попытались восстановить движение. В результате начавшегося между полицейскими и митингующими противостояния были задержаны двое мужчин. Во время инцидента одной из участниц акции стало плохо. Ей на месте оказали медицинскую помощь.

«Новости-Грузия» в пресс-службе МВД сообщили, что двое протестующих были задержаны на основании 173 статьи Кодекса административных правонарушений — неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительных органов.

Позже мэр Тбилиси Давида Нармания сделал заявление в связи с создавшегося вокруг здания «Детского мира» ситуацией. Он снова заявил, что людей начнут впускать в здание как только специалисты скажут, что вход него является безопасным.

По словам мэра, на данном этапе здание изучают эксперты Национального бюро экспертизы имени Левана Самхараули.

Сильный пожар по неустановленной пока причине начался в крупном торговом центре на Вокзальной площади в ночь на 30 января. «Детский мир» и расположенный неподалеку оптовый рынок бытовых вещей горели около десяти часов. Пожарные утверждают, что перекрытия трех верхних этажей рухнули из-за высокой температуры и деформации несущих конструкций. Поэтому правоохранительные органы приняли решение никого не впускать в аварийное здание.

В «Детском мире» вместе с текстилем, товарами домашнего обихода и мебелью торговали ювелирными изделиями. Торговцы с «Золотой биржи» надеются, что пожар не повредил изделия из драгоценных металлов, так как обычно их хранили в сейфах.

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