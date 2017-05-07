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Убийство грузинки в Салониках — еще два врача задержаны по делу

13:22, Май 7, 2017

ТБИЛИСИ, 7 мая – Новости-Грузия. Еще два врача задержаны в Греции по делу об убийстве 36-летней грузинки Дианы Беридзе, сообщает телекомпания «Рустави 2».

Родные Беридзе заявляют, что эксперты расследуют возможный факт причастности врачей к торговле человеческими органами.

26 апреля Беридзе обратилась в больницу имени Гиппократа в Салониках. В клинике женщине должны были провести микрохирургическую операцию, однако с того дня ее никто не видел. Спустя 9 дней полицейские обнаружили расчлененное тело Беридзе в лесу, в нескольких десятках километров от города.

По делу был задержан

Как сообщают греческие СМИ, вечером 26 апреля видеокамеры зафиксировали его автомобиль в 150 км от клиники.

Согласно распространившейся информации, доктор тайно вынес тело Беридзе из клиники и отвез его в сторону полуострова Халкидики, где находится его загородный дом. Там он выбросил тело в реку.

Родные женщины предполагают, что Диана скончалась в результате осложнении от наркоза, в частности, из-за большой дозы введенных препаратов-анестетиков. Семья Беридзе до сих пор не может похоронить ее из-за продолжающихся в Салониках следственных мероприятий.

Диана Беридзе уехала из Кобулети около 6 лет назад и открыла в Греции свой небольшой бизнес. На родине остался ее супруг и трое малолетних детей.

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