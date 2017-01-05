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Убийца бывшего депутата Грузии приговорен к 11 годам тюрьмы

18:46, Январь 5, 2017

ТБИЛИСИ, 5 января – Новости-Грузия. Телавский районный суд признал Автандила Заалишвили виновным в убийстве бывшего депутата парламента Грузии Нодара Модебадзе и приговорил его к 11 годам тюрьмы. Об этом сообщает Главная прокуратура Грузии.

Убийство произошло в августе 2016 года в селе Акура Телавского района, где Автандил Заалишвили и Нодар Мобедадзе жили по-соседству. Возникла ссора, в ходе которой экс-депутат оскорбил соседа. В ответ Заалишвили сходил домой за охотничьим ружьем и два раза выстрелил в бывшего парламентария.

Модебадзе скончался на месте. Заалишвили скрылся с места преступления. Спустя день после случившегося его задержала полиция.

Нодар Модебадзе был членом парламента в 1999-2004 году от блока «Воздрождение Грузии», который возглавлял бывший глава Аджарии Аслан Абашидзе.

Следует отметить, что бывший депутат также фигурировал в деле о в превышении служебных полномочий экс-министром внутренних дел Вано Мерабишвили и экс-министром юстиции Зурабом Адеишвили. Прокуратура признала Модебадзе пострадавшей стороной. Мерабишвили и Адеишвили обвиняют в том, что в 2004 году по их распоряжению Нодара Модебадзе и Теймураз Мегрелишвили вынудили вернуть государству приватизированный в 90-е годы Акурский винный завод.

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