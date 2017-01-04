Главное Новости Общество

Убийца трансгендера в Тбилиси приговорен к 10 годам тюрьмы

14:09, Январь 4, 2017

ТБИЛИСИ, 4 января – Новости-Грузия. Верховный суд Грузии приговорил к 10 годам лишения свободы жителя Тбилиси Левана Кочлашвили по обвинению в совершенном в 2014 году убийстве трансгендера и побоях другой трансгендерной женщины.

В распространенном накануне сообщении Генеральной прокуратуры отмечается, что суд на основании ходатайства прокуратуры признал Левана Кочлашвили виновным в убийстве.

Трансгендер Саби (Бека) Бериани была убита в ноябре 2014 года. Задержанный по обвинению в убийстве 26-летний Леван Кочлашвили в августе 2015 года был приговорен Тбилисским городским судом к 4 годам тюрьмы за побои. Столь мягкий приговор вызвал акции протеста представителей ЛГБТ сообщества, которые обвинили прокуратуру в неэффективности.

Приговор был оспорен в Верховном суде и на основании новых доказательств прокуратуры Кочлашвили был признан виновным в побоях, умышленном убийстве и поджоге, в результате чего он был приговорен к 10 годам лишения свободы.

Прокуратура доказала, что 10 ноября 2014 года Кочлашвили сначала на улице избил трансгендера Бьянку Шигурову, а после пришел к Саби Бериани на съемную квартиру, где у них произошла ссора. Обвиняемый сначала нанес Саби тяжелые ранения и поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления. Саби скончалась на месте от полученных ран, еще до того, как огонь охватил квартиру. Кочлашвили арестовали через два дня после убийства.

Что касается второй потерпевшей трансгендерной женщины — Бьянки Шигуровой, то она скончалась в феврале 2016 года от отравления угарным газом. По этому делу все еще ведется следствие по статье «доведение до самоубийства».

Комментарии