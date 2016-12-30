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Лучшим инноватором года стал учащийся выпускного класса тбилисской школы

17:59, Декабрь 30, 2016

ТБИЛИСИ, 30 декабря – Новости-Грузия. Ученик 12-го класса Карло Хуцишвили во второй раз стал победителем конкурса Общественного вещателя Грузии «Лучший года» в номинации «Самое важное событие в новых технологиях и инновациях».

Карло Хуцишвили 18 лет, он родом из Ахалцихе. Учился в тбилисской физико-математической школе имени Комарова, а затем перешел в частный колледж имени Демиреля. Учебу талантливого юноши-изобретателя полностью финансирует колледж. Кроме того, Карло стал сам преподавать робототехнику.

В этом году изобретатель представил на конкурс проект, посвященный улучшению положения людей с ограниченными возможностями.

Свой проект Карло и его команда назвали Non Stop – это инновационное инвалидное кресло, которое увеличивает возможности безопасного и комфортного передвижения. Кресло может достаточно быстро передвигаться без посторонней помощи. Им легко управлять, оно может преодолевает препятствия, есть ремень безопасности, мигалка и защитная подушка. Предусмотрен также зонт для непогоды, система GPS и специальная аппликация для паркинга.

Есть и второе изобретение – для предупреждения проблем с парковкой людей с ограниченными возможностями. На месте парковки создается препятствие, которое которое может преодолеть только человек, пользующийся коляской с помощью специальной карты.

«Эти два проекта мы представили на конкурс инноваций тысячелетия, в котором принимали участие 85 команд и попали там в пятерку лучших. Так мы получили финансирование для усовершенствования модели своей коляски. Для меня и моей команды, в которой есть люди, которые сами пользуются коляской, было важно попасть в финал, так как финалисты награждаются поездкой в США, в центр Кеннеди NASA», — сказал корр. «Новости-Грузия» Карло Хуцишвили.

«Первый канал сам подбирает кандидатов для конкурса и размещает имена на сайте. Проголосовать можно и из Грузии, и из-за границы. Всего было 12 номинаций. Это моя вторая победа в этом конкурсе, в прошлом году мы победили в той же номинации», — рассказал Хуцишвили.

В прошлом году, после путешествия в NASA юный изобретатель создал устройство, которое обезвреживает мины. Этот проект победил на «Олимпиаде юных ученых и изобретателей IYIPO 2016».

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