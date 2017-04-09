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Уличные торговцы покинули территорию возле метро «Делиси»

15:20, Апрель 9, 2017

ТБИЛИСИ, 9 апреля – Новости-Грузия. Мэрия Тбилиси продолжает проводить мероприятия в рамках борьбы с уличной торговлей — минувшей ночью городские службы демонтировали незаконно установленные прилавки возле станции метро «Делиси».

После того, как зона возле метро была очищена от незаконных конструкций, сотрудники принадлежащей мэрии компании «Тбилсервис групп» с помощью специальной техники очистили и помыли территорию.

В сообщении мэрии говорится, что уже сегодня утром торговцы добровольно согласились прекратить свою коммерческую деятельность у «Делиси».

Мэрия Тбилиси начала борьбу с уличной торговлей 19 марта с территории, прилегающей к метро «Марджанишвили». В последующие дни стихийную торговлю запретили на площади Орбелиани (бывшей Колхозной), в парке около стадиона «Динамо» и на Вокзальной площади.

Городские власти договорились с Ассоциацией рынков, что уличные торговцы смогут продолжать работу на разных рынках города, где им будут предоставлены места с льготными условиями в течение полугода.

Несмотря на недовольство уличных торговцев, которые уже провели несколько акций протеста, мэрия намерена поэтапно очистить центр Тбилиси от уличной торговли.

Официально уличная торговля в Грузии является административным правонарушением. За это могут наказать штрафом в размере от 20 (более 8,2 долларов) до 50 лари (более 20 долларов). В случае, если торговец не подчинится требованию сотрудника полиции, то он будет оштрафован на 50 или 100 лари (более 41 долларов) или отправлен в заключение на 7 дней.

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