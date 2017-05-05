Breaking News
 |  |  |  | 

Главное Новости Общество

Улица Пекина в центре Тбилиси все лето будет частично перекрыта из-за ремонта

13:20, Май 5, 2017

ТБИЛИСИ, 5 мая – Новости-Грузия. Столичные власти этим летом планируют провести капитальный ремонт улицы Пекина в Сабурталинском районе, сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе городской службы благоустройства мэрии Тбилиси.

На данном этапе ведутся работы по подготовке тендерной документации. Ремонтные работы на одной из центральных улиц Тбилиси, предположительно, начнутся в конце июня.

В мэрии пояснили, что речь идет об укладке нового асфальтного покрытия, ремонта тротуаров и бордюров. Кроме того, планируется замена водосточных и подземных коммуникаций. В пресс-службе мэрии отметили, что «подобные работы на улице Пекина не проводились уже порядка 60 лет».

Ожидается, что работы продлятся три месяца. В течение этого времени улица Пекина будет частично закрыта для транспорта.

«Улица будет закрыта частично. Это делается для того, чтобы не вызвать дорожный коллапс. Кроме того, готовится транспортная схема, согласно которой будут предложены альтернативные маршруты», — отметили в мэрии.

Столичные власти решили начать капитальный ремонт летом, поскольку в городе в это время сокращается количество машин, а школьники и студенты уходят на каникулы. Ожидается, что работы на улице Пекина завершаться до 15 сентября, к началу нового учебного года.

Комментарии

Related Articles

  • Омбудсмен заявил о случаях дискриминации мусульман на грузинской границе

    Омбудсмен заявил о случаях дискриминации мусульман на грузинской границе

    ТБИЛИСИ, 5 мая – Новости-Грузия. Аппарат народного защитника Грузии заявил о фактах прямой дискриминации по признаку вероисповедания при пересечении государственной границы страны. Сразу две неправительственных организации обратились к омбудсмену после мониторинга, проведенного на грузино-турецкой границе. Центр обучения и мониторинга прав человека (EMC), а также Институт толерантности и многообразия (TDI) заявляют, что выявили на таможенно-пропускном пункте

  • Драка в бильярдной: двое полицейских в больнице, трое человек – в тюрьме

    Драка в бильярдной: двое полицейских в больнице, трое человек – в тюрьме

    ТБИЛИСИ, 5 мая – Новости-Грузия. Двое сотрудников полиции попали в больницу и трое человек были задержаны после драки в бильярдном клубе в городе Озургети на западе Грузии. Как сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе МВД, инцидент произошел поздно ночью в заведении на улице  Чавчавадзе. МВД утверждает, что двое сотрудников полиции  в гражданской одежде вошли в бильярдную

  • Показ бренда AVTANDIL открыл Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi

    Показ бренда AVTANDIL открыл Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi

    ТБИЛИСИ, 5 мая – Новости-Грузия. Накладные рукава, объемные плечи, спортивный стиль, кожа и платья-броня — один из самых известных грузинских дизайнеров Автандил Цквитинидзе (AVTANDIL) показом своей новой коллекции открыл Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi (MBFW). AVTANDIL посвятил свою коллекцию женской силе и сексуальности. С помощью цветов и тканей дизайнер подчеркивает женственность, окутанную протестом. Фото с показа

170
Followers
48.3K
Fans
Яндекс.Метрика

NEWSGEORGIA / Новости-Грузия