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Улица Пекина в центре Тбилиси все лето будет частично перекрыта из-за ремонта

13:20, Май 5, 2017

ТБИЛИСИ, 5 мая – Новости-Грузия. Столичные власти этим летом планируют провести капитальный ремонт улицы Пекина в Сабурталинском районе, сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе городской службы благоустройства мэрии Тбилиси.

На данном этапе ведутся работы по подготовке тендерной документации. Ремонтные работы на одной из центральных улиц Тбилиси, предположительно, начнутся в конце июня.

В мэрии пояснили, что речь идет об укладке нового асфальтного покрытия, ремонта тротуаров и бордюров. Кроме того, планируется замена водосточных и подземных коммуникаций. В пресс-службе мэрии отметили, что «подобные работы на улице Пекина не проводились уже порядка 60 лет».

Ожидается, что работы продлятся три месяца. В течение этого времени улица Пекина будет частично закрыта для транспорта.

«Улица будет закрыта частично. Это делается для того, чтобы не вызвать дорожный коллапс. Кроме того, готовится транспортная схема, согласно которой будут предложены альтернативные маршруты», — отметили в мэрии.

Столичные власти решили начать капитальный ремонт летом, поскольку в городе в это время сокращается количество машин, а школьники и студенты уходят на каникулы. Ожидается, что работы на улице Пекина завершаться до 15 сентября, к началу нового учебного года.

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