Главное Новости Происшествия

Умышленное убийство или врачебная ошибка — грузинка найдена мертвой в Греции

9:04, Май 7, 2017

ТБИЛИСИ, 7 мая – Новости-Грузия. Убийство грузинки в Греции оказалось в центре внимания местных СМИ – 36-летняя Диана Беридзе была найдена мертвой спустя 9 дней поисков в лесополосе недалеко от Салоников. Тело женщины было настолько сильно изуродовано, что родственники смогли опознать ее только по татуировкам.

По обвинению в убийстве Беридзе задержали 38-летнего врача. По информации греческих СМИ, женщина была его пациенткой.

Как сообщает телекомпания «Рустави 2», согласно основной версии, Беридзе скончалась 26 апреля в больнице имени Гиппократа, где ей проводили микрохирургическую операцию. После, расчлененное тело тайно было вывезено из клиники и выброшено в одну из рек полуострова Халкидики.

Задержанный полицией хирург воспользовался правом на молчание и не признает своей вины.

Подруга убитой Катерина Сиота рассказала, что Беридзе перед операцией связывалась с доктором по мобильному телефону. 26 апреля она действительно пришла в больницу на операцию, о чем свидетельствуют записи с установленных в клинике видеокамер. Кроме того, в этот день автомобиль врача был замечен на дороге, ведущей к Халкидикам.

Подозреваемый в убийстве доктор подтвердил, что 26 апреля он действительно видел Беридзе, однако, по его словам, после операции она покинула клинику.

Друзья 36-летней женщины говорят, что она была знакома с хирургом – около года назад он уже провел ей одну операцию. Периодически Беридзе обращалась к нему за консультациями, также они поддерживали связь в социальных сетях. Некоторое время назад доктор рекомендовал женщине провести вторую операцию. Исходя из этого, знакомые женщины предполагают, что речь идет о заранее спланированном убийстве.

Диана Беридзе уехала из Кобулети около 6 лет назад. На родине остался ее супруг и трое малолетних детей. В Греции она открыла свой небольшой бизнес и до последнего времени работала в этой сфере.

Родственники Беридзе не говорят о конкретных мотивах убийства, однако не исключают, что во время операции женщина скончалась из-за врачебной ошибки, что в клинике попытались утаить и избавились от тела. Эту версию подтверждает то, что в теле убитой были найдены следы препарата, используемого для анестезии.

Члены семьи просят посольство Грузии в Греции о максимальной включенности в дело. От полиции Греции они требуют объективного расследования и установления истинных причин убийства.

Комментарии