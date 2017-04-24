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Ураган в Грузии: Молодой мужчина погиб в Гурии

1:39, Апрель 24, 2017

ТБИЛИСИ, 24 апреля – Новости-Грузия. Молодой мужчина погиб в результате ураганного ветра в регионе Гурия на западе Грузии, сообщили в мэрии города Озургети, в котором произошел несчастный случай.

Как сказано в сообщении, погибший — Мурман Нацвладзе. По имеющейся информации, он поднялся на крышу, для того чтобы поправить поврежденную ураганом кровлю, однако шквальный порыв ветра сбросил его на землю.

Пресс-служба администрации губернатора Гурии, между тем, сообщает, что из-за стихии еще один человек получил травмы — на его машину упало дерево, когда он передвигался по проезжей части.

«В клинике находится один гражданин. Я лично повидал его. У него нет опасных для жизни повреждений», — сказал губернатор Гия Салуквадзе.

Фото: Районная управа Озургети/ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

Сильный ветер нанес значительный ущерб всем районам региона Гурия. По последней информации, повреждены порядка 150 частных и семь многоквартирных домов. Тяжелая ситуация в селах. В районе Чохатаури ураган полностью разрушил один дом, повалил деревья. Поврежден газопровод и линии электропередач.

Ожидается, что точная информация о размере нанесенного стихией ущерба станет известна завтра.

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