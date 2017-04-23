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Ураган в Грузии: сильный ветер повредил храм на востоке страны

12:17, Апрель 23, 2017

ТБИЛИСИ, 23 апреля – Новости-Грузия. Штормовой ветер, который не стихает на территории Грузии уже второй день, повредил здания, в том числе храм в восточной части страны, и повалил деревья.

Погода в Грузии сильно ухудшилась 22 апреля. Синоптики предупредили население о приближающемся урагане. Накануне в столице сила ветра превысила 32 метра в секунду, еще сильнее ветер был в Восточной Грузии.

В селе Веджини района Гурджаани на храм имени Святого Георгия упало дерево. Кроме церкви дерево повредило находящиеся на территории храма кельи и магазин.

Сильный ветер снес крышу с дома семьи Джулиашвили в селе Ахашени. Металлические листы покрытия разнесло на несколько десятков метров. Повреждены линии электропередач.

Местные власти обещают помочь пострадавшим.

Ущерб, нанесенный в результате стихии, подсчитывают и в Западной Грузии.

Несколько семей пострадали в селах Джвари, Чале и Чквалери районе Цаленджиха, где сильный ветер снес крыши домов и повалил деревья. Повреждены линии электропередач. На месте работает комиссия, которая ведет подсчет ущерба.

Погода резко ухудшилась почти на всей территории Грузии. На побережье Черного моря шторм в 5 баллов, а в горах выпал снег.

Сильный ветер ожидается в Грузии и в понедельник, 24 апреля. Агентство окружающей среды призывает население к осторожности.

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