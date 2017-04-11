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Уроженец Грузии осужден в России за призывы к терроризму

19:20, Апрель 11, 2017

ТБИЛИСИ, 11 апреля – Новости-Грузия. Московский окружной военный суд признал виновным уроженца Грузии Рамина Алиева в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и приговорил к 2 годам лишения свободы. Об этом сообщает сайт прокуратуры Владимирской области.

Следует отметить, что в сообщении Владимирской прокуратуры Рамина Алиева называют «гражданином Грузинской ССР».

Из материалов дела становится известно, что Алиев прибыл в город Александров Владимирской области в 2013 году в поисках работы.

«Являясь лицом, исповедующим ислам, Алиев стал разделять идеи радикального ислама и нетерпимость к другим вероисповеданиям, а также негативно относиться к сложившейся светской общественной жизни государства, в результате чего у него сформировался умысел на публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма», — отмечается в сообщении прокуратуры.

Как выясняется, Алиев призывал к совершению насильственных действий в отношении представителей органов государственной власти Республики Таджикистан.

В августе 2015 года Рамин Алиев при помощи сотового телефона на своей странице в социальной сети «Одноклассники», разместил видеозапись с названием «Точики мучохидин». По заключению экспертизы в указанном видеоматериале содержатся психолого-лингвистические признаки призывов к осуществлению терроризма, к физическому уничтожению «немусульман», вступлению в международную террористическую организацию «Исламское государство» и участию в осуществляемой ею деятельности.

По данным прокуратуры, обвиняемый полностью признал свою вину.

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