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Уволенные сотрудники «Руставского Азота» провели протестное шествие

20:25, Февраль 3, 2017

Фото: ლიბერალი / Liberali

ТБИЛИСИ, 3 февраля – Новости-Грузия. Уволенные работники химического завода «Руставский азот» и их сторонники устроили протестное шествие по центральным улицам города.

Протестующие начали шествие от площади Шартава в направлении проспекта Костава к городской мэрии, а оттуда — к главному отделению «Банка Грузии» в Рустави. Компания EU Investment, ставшая в сентябре 2016 года владельцем 100% доли завода, связана с упомянутым банком.

Колонна протестующих несла растяжку с надписью: «Свобода! Равноправие! Солидарность!». Шествие уволенных рабочих, к которому присоединились студенты, неправительственные организации и профсоюзы, создало проблемы с движением транспорта в центре Рустави.

Несмотря на призывы полиции освободить проезжую часть, протестующие продолжали акцию. В результате между полицией и участниками митинга завязалась перепалка. Один человек пострадал.

Фото: ლიბერალი / Liberali

Как и в ходе двух протестных акций, которые прошли ранее на этой неделе, бывшие сотрудники предприятия требовали возвращения им рабочих мест. Они считают, что новое руководство уволило часть штата незаконно.

Ситуация на химзаводе «Руставский азот» особенно обострилась 2 февраля, когда несколько десятков бывших сотрудников ворвались в административное здание, требуя встречи с руководителями завода.

Поздно вечером протестующим все же удалось встретится с представителями администрации. Несмотря на то, что встреча длилась более четырех часов, она завершилась безрезультатно.

Представители менеджмента заявляют, что после реорганизации, они оформили новые контракты только с 2010 сотрудниками, поскольку именно такое число рабочих требуется предприятию в настоящее время. 340 уволенным сотрудникам компания готова в течение трех месяцев выплачивать компенсацию в размере 500 лари (около 185 долларов).  Руководство завода также обещает, что уволенные сотрудники будут восстановлены, если предприятию понадобится дополнительные сотрудники.

Бывшие работники не согласны на это предложение и требуют, чтобы администрация пересмотрела свое решение и заключила с ними новые контракты сроком на год.

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