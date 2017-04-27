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В 2018 году в Тбилиси пройдет заседание комитета ПАСЕ

15:30, Апрель 27, 2017

ТБИЛИСИ, 27 апреля – Новости-Грузия. Заседание мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы состоится в Грузии летом 2018 года. Об этом сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседание комитета в Страсбурге, где проходит весенняя сессии ПАСЕ.

Грузинская делегация во главе со спикером парламента Тамар Чугошвили принимает участие в работе весенней сессии ПАСЕ, которая открылась 24 апреля.

По информации телеканала, в будущем году Грузию посетят члены мониторингового комитета и на месте ознакомятся с текущими в стране процессами.

Традиционно заседание мониторингового комитета проводятся в Страсбурге или в Париже. Однако раз в году регламент позволяет депутатам устроить выездное заседание.

На заседание комитета европейские депутаты сегодня рассматривают промежуточный отчет, в котором речь идет о политических процессах в Грузии, в том числе о проекте поправок в конституцию, инициированную правящей партией «Грузинская мечта».

Парламентская ассамблея Совета Европы учредила процедуру мониторинга в 1993 году. Мониторинговый комитет ПАСЕ занимается вопросами мониторинга процесса выполнения обязательств стран — членов Совета Европы перед организацией.

Декларируемая цель мониторинга — убедиться, что все страны СЕ находятся в общих правовых и политических рамках, определяемых в соответствии со стандартами Совета Европы, принципами правового государства, парламентской демократии и защиты прав человека.

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