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В Афинах скончалась грузинка, пытавшаяся спасти хозяев дома во время пожара

11:32, Апрель 23, 2017

ТБИЛИСИ, 23 апреля – Новости-Грузия. В Афинах скончалась эмигрантка из Грузии, пытавшаяся спасти пожилого мужчину во время пожара, говорится в сообщении Информационного центра грузинских мигрантов Афин.

54-летняя Нато Чантуриа в Греции ухаживала за пожилой супружеской парой. 16 апреля в их доме произошел пожар. Возгорание началось в комнате, где лежала прикованная к постели больная женщина. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за горящей в комнате лампадки.

Женщина, несмотря на угрозу собственной жизни, старалась вывезти из горящего дома пожилого мужчину.

Позже спасатели обнаружили эмигрантку из Грузии и пожилого мужчину без сознания. Обоих сразу же госпитализировали. Тело женщины, в комнате которой начался пожар, сгорело практически полностью. Старик скончался в больнице, а Нато Чантурия до последнего времени находилась в тяжелом состоянии.

«Информация о смерти предоставлена посольству Грузии в Афинах», — говорится в сообщении Информационного центра грузинских мигрантов Афин.

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