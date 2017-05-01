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В апреле Грузию посетили 510 тысяч 594 иностранцев

19:22, Май 1, 2017

ТБИЛИСИ, 1 мая – Новости-Грузия.  В апреле Грузию посетили 510 тысяч 594 иностранцев, что на 10,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таковы данные Национальной администрации туризма Грузии.

Из общего числа иностранцев, посетивших Грузию в апреле, 222 тысячи 622 человек (рост 29,7%) провели в стране более суток.

Больше всего визитеров в апреле было зафиксировано из Армении (рост 13,2%), из Азербайджана (рост 7, 1%), из Турции (19, 2%),  из России (рост 16,5%) и Украины (рост 27, 2%).

Сохраняется позитивная тенденция роста туристов из стран Евросоюза. В апреле чаще всего Грузию посещали туристы из Германии (рост +74), Великобритании,   (рост +51%), Литвы (рост 43%) и Польши (рост 26).

Особенный рост числа туристов был зафиксирован в апреле из таких стран, как Узбекистан (рост 332%), Саудовская Аравия (рост 207%), Иран (рост 184%), Индия (рост 114%), Израиль (57%) и США (рост 34%).

В январе-апреле 2017 года Грузию посетили 1,7 миллиона иностранцев, что на 11,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общего числа иностранцев, посетивших Грузию в январе-апреле, 736 тысячи 265 человек (рост 29,7%) провели в стране более суток, рост составил 26.9%.

По данным четвертого квартала 2016 года доход от иностранного туризма  составил 491 миллион долларов, что на 54 миллиона больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (рост 12.5%).

Доход от иностранного туризма в 2016 году составил 2,2 миллиарда долларов (рост 11,9%). Доля туризма в ВВП Грузии составляет 7.1%.

 

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