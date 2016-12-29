Аналитика

В Аргентине меняется погода?

3:17, Декабрь 29, 2016

Президент Аргентины Маурисио Макри принял отставку министра финансов Прат-Гая, на которого возлагались большие надежды (и которые Прат-Гай в изрядной мере оправдал), а само Министерство разделили на две части, Hacienda и Finanzas. Возглавили их Николас Духовне и Луис Капуто. Духовне происходит из Fundación Pensar, это основной think tank, обслуживавший партию Маурисио Макри PRO. и продумывавший её предвыборную стратегию. Pensar занимался разработкой законопроектов, продумывал предвыборную стратегию Макри, проводил конференции, «подбивал» специалистов и воспитывал «молодую партийную элиту». Не могу сказать, что считала его эффективным правым институтом: консерватизмом там и не пахло, чёткими политическими идеями — тоже; было слишком много либерализма и «центристской нейтральности». Молодёжь из партии PRO зачастую вообще не понимала, к какому политическому спектру принадлежала их партия; тем не менее, Макри победил, и роль Pensar в этом была значительной. До победы Макри Fundación Pensar возглавлял философ и социолог Иван Петрейя, довольно известный мыслитель и автор. Сейчас он, если не ошибаюсь, работает в Министерстве культуры.

Маркос Пенья (председатель правительства) объявил, что поводов для паники нет, однако эксперты считают, что правительству надоела градуалистская (мягкая, эволюционистская и частично этатистская) стратегия Прат-Гая и оно собирается изменить стратегию. Кто-то считает, что макристы усилят этатистские тенденции, кто-то — что они перейдут к шоковым методам. Я с самого начала хотела именно реализации доктрины шока, и в этом смысле действия Прат-Гая меня несколько разочаровали. Т.е. работал он профессионально, отменил валютные ограничения сразу после прихода к власти оппозиции, но дальше работал мягко и по-этатистски, а не по-рыночному; в итоге, несмотря на ряд позитивных перемен, экономика по-прежнему очень этатизирована, раскручены лишь некоторые гайки. Агросектор недоволен, крупный бизнес чувствует себя получше, но тоже ещё не до конца оправился от киршнеризма; с инфляцией так и не смогли справиться; рецессия оказалась более серьёзной, чем прогнозировали экономисты; проблемы с образованием колоссальны, а этой осенью пройдут парламентские выборы. Макристы и перонисты уже начали обмениваться взаимными «любезностями», словом, второй этап политической борьбы за Аргентину начался.

Одновременно с вышеописанными событиями были выдвинуты официальные обвинения Кристине Киршнер и нескольким высокопоставленным лицам из её правительства. Мошенничество с отягчающими, коррупция — всё стандартно.

У «макристов» есть больше полугода на то, чтобы… не исправить ситуацию (это невозможно при том количестве проблем, которое оставили в наследство предыдущие правительства), но хотя бы системно приступить к её решению. К сожалению, в стране лишь немногие готовы идти на радикальные меры, а с другой стороны, очень много саботажа: например, постоянные пикеты и шествия, перекрывающие город, не разгоняются — полиция предпочитает не вмешиваться и не ссориться с левыми партиями, у которых есть своя пресса, и с профсоюзами. К тому же кому охота рисковать за нищенскую зарплату? Ведь многие аргентинские копы ходят в рваных ботинках, едят вредную дешёвую пищу (отсюда такое количество ожиревших полицейских, в отличие от Чили) и не имеют денег, чтобы прикупить патроны. В связи с этим власти наметили полицейскую реформу, посмотрим, насколько эффективной она окажется. Как по мне, то копам просто нужно увеличить зарплату в 2.5-3 раза, дать нормальные полномочия, и проблема с уничтожающим страну криминалом и постоянными мелкими левацкими протестами исчезнет, как утренний туман.

В любом случае — удачи Макри и его политическому блоку, удачи аргентинским копам, сил и терпения аргентинским военным, вынужденным терпеть унижения и получать финансирование по остаточному принципу (впрочем, по сравнению со временами киршнеризма их положение несколько улучшилось).

Kitty Sanders, 2016

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