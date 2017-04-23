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В Батуми ураганный ветер повалил деревья и повредил крыши домов

18:57, Апрель 23, 2017
Фото: Батумелеби

ТБИЛИСИ, 23 апреля – Новости-Грузия. Ураганный ветер повредил крыши домов и повалил деревья в черноморском городе Батуми.

Погода в Грузии ухудшилась 22 апреля. Синоптики предупредили население о приближающемся урагане. Накануне сила ветра в стране превышала 32 метра в секунду. На побережье Черного моря начался шторм в 5 баллов.

Наиболее сильно из-за стихии в Батуми пострадали трущобные поселения.

Так, минувшей ночью в поселении Бензе ветер снес крышу многоквартирного дома. Городские власти сообщают, что временно накрыли поврежденное здание брезентом, а ремонтные работы начнутся через несколько дней.

В другом поселении, т.н. «Городе мечты», огромный тополь упал прямо на ветхую жилую постройку, полностью разрушив ее. В результате случившегося никто не пострадал.

«На пересечении улиц Пушкина и Шаумяна ветер повалил кедр, а в Адлии в результате падения дерева была повреждена газовая труба. Наши сотрудники находятся на местах и проводят специальные работы», — сообщили в пресс-службе мэрии Батуми.

Местные власти отмечают, что городские службы, в том числе служба озеленения, работают в чрезвычайном режиме для того, чтобы в кратчайшие сроки убрать поваленные деревья и устранить другие последствия урагана.

Сегодняшний ветер в Батуми. Видео от подписчика:

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