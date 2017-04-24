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В Батуми задержан бывший член партии «Национальное движение»  

11:58, Апрель 24, 2017

ТБИЛИСИ, 24 апреля – Новости-Грузия. В Батуми арестованы бывший член оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ираклий Чхвиркия и руководитель НПО «Центр по борьбе с коррупцией» Мераб Гогоберидзе. Они проходят по делу об уличных беспорядках в Батуми в ночь на 12 марта, — сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе МВД.

«Оба задержаны на основании решения Батумского городского суда по части 1 статьи 225 (организация группового насилия, руководство им или участие в нем)», — сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

Напомним, что уличные беспорядки в Батуми произошли  после того, как вечером 11 марта полицейский патруль  выписал штраф в центре города за незаконную парковку. Водитель и несколько прохожих вступили с полицейскими в спор, который перерос в потасовку. В итоге полиция задержала  шесть человек. Через несколько часов перед зданием главного управления полиции собралась толпа из тысячи человек, которые требовали освободить задержанных и уволить  шефа полиции. После полуночи акция переросла в беспорядки и откровенный вандализм на улице вокруг здания полиции. Акция завершилась к шести часам утра, ее остатки разогнал спецназ.

По данным следствия, в день беспорядков Чхвиркия выразил солидарность погромщикам и требовал отставки правительства. Позже его отчислили из партии «Национальное движение».

Что касается Гогоберидзе, то он не имеет никакого отношения к ЕНД, напротив, многие комментаторы событий обвинили его в том, что он является «агентом» службы госбезопасности. Гогоберидзе задолго до акции публиковал в фейсбуке посты, призывающие организовать в Батуми акцию протеста.

Гогоберидзе публично выражал недовольство тем, что назначенный в 2017 году новый шеф полиции Батуми «не является аджарцем по происхождению», а также утверждал, что сотрудники патрульной полиции называют местных жителей «татарами» (пренебрежительное обозначение мусульман – НГ).

На данный момент по делу о беспорядках в Батуми с обвинениями в совершении уголовных преступлений арестован 21 человек. Всего МВД Грузии по обвинению в нарушении Административного кодекса сразу после акции арестовало 75 человек. Большинству из них был выписан штраф.

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