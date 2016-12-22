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В Боржоми полицейский покончил с собой

18:41, Декабрь 22, 2016

ТБИЛИСИ, 22 декабря – Новости-Грузия. Сотрудника районного управления полиции города Боржоми сегодня нашли повешенным в своем собственном доме. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

По данным грузинских СМИ, полицейскому было около 35 лет. В 2013 году его уволили из рядов МВД, однако позже восстановили на службе.

Причиной решения покончить с собой могли стать финансовые затруднения. По словам близких погибшего, у него были долги из-за увлечения азартными играми.

Уголовное дело возбуждено по статье «доведение до самоубийства» УК Грузии, что карается ограничением свободы сроком до 3 лет или лишением свободы сроком от 2 до 4 лет.

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