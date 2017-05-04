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В бюджете США прописали пункты о защите целостности Украины и Грузии

13:56, Май 4, 2017

ТБИЛИСИ, 4 мая – Новости-Грузия. Американским государственным ведомствам на законодательном уровне запретит оказывать какую-либо поддержку странам, признавшим независимость оккупированных грузинских регионов.

Это положение следует из одобренных Палатой представителей Конгресса США бюджета на текущий финансовый год, а также бюджета на финансирование спецслужб на этот же период. Ожидается, что в ближайшие дни документы будут одобрены Сенатом и подписаны президентом Дональдом Трампом.

Законопроект о финансировании спецслужб устанавливает политику и авторизует ресурсы для разведки, борьбы с терроризмом, ведения боевых действий и деятельности в области кибербезопасности. Несколько его разделов посвящены мерам по снижению влияния Москвы на политические процессы в США и странах Европы, пишет «Deutsche Welle».

Одна из глав бюджета говорит о защите целостности Украины и Грузии, которые стали жертвами российской агрессии.

Администрации США запрещено оказывать поддержку какой-либо стране мира, которая признает независимость оккупированных грузинских регионов — Абхазии и Цхинвальского региона. Государственным ведомствам США запрещено предпринимать действия, направленные на поддержку российской оккупации этих регионов.

В разделе о финансировании министерства обороны США, есть пункт о том, что его средства не могут быть использованы на какие-либо действия, способствующие поддержке аннексии Крыма, признанию российского суверенитета над Крымом и поддержке американских инвестиций в Крыму. За тем, чтобы американские компании не осуществляли действий, нарушающих суверенитет Украины, поручено следить министерству финансов.

В разделе, посвященном поддержке стран Европы, включая часть стран постсоветского пространства, говорится о выделении не менее 100 миллионов долларов на противодействие российскому влиянию и агрессии. Средства будут предоставлять неправительственным организациям для поддержки правового государства, демократических институтов, свободы СМИ.

Кроме того, предусмотрено выделение средств странам Восточного партнерства для имплементации соглашений о свободной торговле с Европейским Союзом с целью снизить их уязвимость от экономического и политического давления со стороны России.

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