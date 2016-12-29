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В чем встретить Новый год — путеводитель по масс-маркету

10:54, Декабрь 29, 2016

ТБИЛИСИ, 29 декабря – Новости-Грузия. Подготовка к новогодним праздникам занимает уйму времени и часто превращает рождественское волшебство в квест на выживание. Поэтому когда приходит время подумать о своем образе на новогодней вечеринке, у многих уже не остается ни сил, ни времени, ни денег.

Найдя пару свободных часов, можно, конечно же, провести беглую ревизию в собственном гардеробе. Но если платья Золушки там не обнаружилось, а денег осталось ну точно не на костюм от кутюр, советуем бежать за недорогим, зато новым нарядом в ближайшие магазины масс-маркета. Там вполне можно исполнить небольшое новогоднее желание.

Чтобы ваш поход удался наверняка, предлагаем путеводитель по масс-маркету от стилиста Аполлинарии Майер — специально для тех, кто не знает, в чем встретить Новый год.

В каждом предприятии есть свои риски, поэтому сразу предупреждаем:

Риск №1. Скидки на продукцию масс-маркета сейчас в самом разгаре. Но если вам удалось закупиться зеленым горошком по «специальной цене», то это вовсе не означает, что и поход за праздничным нарядом пройдет играючи. Женщины в период распродаж становятся непредсказуемы. Помните об этом. Сохраняйте спокойствие, думайте о цели и будьте уверены в успехе.

Риск №2. Ничто так не портит праздничный вечер как две девушки, которые пришли в одинаковых платьях. Учтите, что выбрав «самое модное» в масс-маркете, вы сильно увеличиваете возможность подобного развития событий. Именно поэтому выбирая наряд, старайтесь создавать более сложные образы и отдавать предпочтения нестандартным сочетаниям.

Если вы твердо решили искать одежду в торговом центре — заранее составьте в голове образ. Необходимо четко представлять, какие именно искать вещи, иначе миссия будет провалена — вы увлечетесь, а затем вас непременно настигнет разочарование — после того, как вы обнаружите при себе несколько милых, но не подходящих друг к другу вещей.

Еще одно правило: увидели подходящую вещь — берите, не раздумывая! Нарезать круги по магазинам — очень утомительное и в основном бесполезное занятие.

Теперь, когда мы обосновали необходимость создания правильного образа, предлагаем их целых пять. Итак, выбирайте:

Самый экономный вариант: Романтика. Туфли и бомбер из «Zara» — 69 и 55 лари соответственно, платье из «Pull & Bear» — 59 лари. Здесь и ниже цены на аксессуары не приводятся — мы уверены, что вы сможете подобрать их сами.

Этот образ необычный, хотя в нем нет ничего сложного. Под платье-комбинацию всегда можно надеть гольф, а туфли заменить на объемные ботинки.

Модно и строго: брюки-кюлоты и туфли из «Zara» — 99 и 59 лари, блуза из «Koton» — 29 лари, топ, который прекрасно будет смотреться поверх блузы, — 19 лари в «Bershka». Этот образ кажется немного офисным и точно расстроит поклонников Восточных гороскопов, но мы категорически не советуем сходить с ума и призывать удачу, нарядившись в красные перья. Зато рекомендуем милые и модные открытые туфли с искусственным мехом. Также здесь будут к месту закрытые туфли-лодочки яркого цвета.

Городская богема: Куртка, туфли и боди из «Mango» — 99, 129 и 25 лари. Юбка-пачка длины миди — 35 лари. Такой наряд подойдет практически всем, вне зависимости от роста и типа фигуры. Объемная джинсовая куртка с закатанными рукавами и боди сделают образ немного гранджевым. Поэтому серебряные туфли здесь можно заменить на грубые ботинки. Главное — не переусердствовать, чтобы не выглядеть как Аврил Лавин в 2010 году. Да, и учтите — аксессуары в этом образе решают многое, если не все.

Джинсовая элегантность: туфли и джинсы из «Zara» — 55 и 99 лари, рубашка из «Pull & Bear» — 39 лари. Важны туфли на высоком каблуке — с ними даже драные бойфренд-джинсы будут смотреться удачно, если ваш рост не дотягивает до модельного. Здесь в качестве аксессуара представлена сумка с ушами кролика от Kate Spade. Ее продукция не представлена в Тбилиси, но на полках магазинов масс-маркета запросто можно найти что-то забавное и волшебное.

И, наконец, Абсолютно вечерний наряд: куртка и полусапожки из «Mango» — 129 и 299 лари , блестящий комбинезон — 55 лари в «Pull and Bear». Под комбинезон можно надеть обычный черный топ, хотя подойдут и футболки с минималистическими надписями, если классическую обувь заменить на что-то более брутальное.

И помните: самый правильный аксессуар — это ваша улыбка! Удачи!

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