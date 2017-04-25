Breaking News
 |  |  |  | 

Главное Новости Происшествия

В ДТП в Аджарии погибла женщина-водитель 

10:15, Апрель 25, 2017

 

ТБИЛИСИ, 25 апреля – Новости-Грузия.  В аварии близ села Зваре в Кедском районе Аджарии погибла женщина и пострадал ребенок. Об этом сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Инцидент произошел минувшей ночью.  30-летняя женщина-водитель скончалась на месте.

Ребенка сразу после ДТП отвезли в больницу автомобилисты, ставшие очевидцами аварии, не дожидаясь приезда скорой медицинской помощи. Его жизни в настоящее время не угрожает  опасность. В машине также находился еще один мужчина, однако он отделался легкими ушибами, и госпитализация ему не потребовалась.

В МВД Грузии возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта», что наказывается штрафом или ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать должности.

Комментарии

Related Articles

  • Новый политический скандал от «Рустави-2»: замглаву СГБ обвиняют в коррупции

    Новый политический скандал от «Рустави-2»: замглаву СГБ обвиняют в коррупции

    ТБИЛИСИ, 25 апреля – Новости-Грузия.  Крупные грузинские неправительственные организации указывают на признаки элитарной коррупции и требуют от прокуратуры изучить происхождение имущества заместителя главы Службы государственной безопасности Грузии Иосифа Гогашвили и его родственников. Таким образом НПО отреагировали на скандальный сюжет, показанный в передачи «Постскримптум» на телеканале «Рустави-2». В результате журналистского расследования и на основании документов Гражданского реестра

  • Numbeo: Тбилиси в двадцатке самых безопасных городов мира 

    Numbeo: Тбилиси в двадцатке самых безопасных городов мира 

    ТБИЛИСИ, 25 апреля – Новости-Грузия.  Тбилиси расположился на 19-ом месте в рейтинге самых безопасных городов мира. Исследование публикует популярный информационный портал Numbeo. Всего в текущем рейтинге за 2017 год данные по  378 городам. Numbeo является крупнейшей в мире базой, которая формируется на основании информации от туристов и жителей из городов и стран по всему миру.

  • В МИД Германии отпразднуют юбилейный год дружбы с Грузией   

    В МИД Германии отпразднуют юбилейный год дружбы с Грузией   

      ТБИЛИСИ, 25 апреля – Новости-Грузия.  Министр иностранных дел Грузии сегодня направился с трехдневным официальным визитом в Германию, где вместе с немецким коллегой Зигмаром Габриэлем примет участие в праздничном мероприятии, посвященном  открытию юбилейного года грузино-немецкой дружбы. В 2017 году Грузия и Германия отмечают 200-летие основания в Грузии первого немецкого поселения, а также 25-летие установления дипломатических

169
Followers
48.1K
Fans
Яндекс.Метрика

NEWSGEORGIA / Новости-Грузия