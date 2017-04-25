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В ДТП в Аджарии погибла женщина-водитель

10:15, Апрель 25, 2017

ТБИЛИСИ, 25 апреля – Новости-Грузия. В аварии близ села Зваре в Кедском районе Аджарии погибла женщина и пострадал ребенок. Об этом сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Инцидент произошел минувшей ночью. 30-летняя женщина-водитель скончалась на месте.

Ребенка сразу после ДТП отвезли в больницу автомобилисты, ставшие очевидцами аварии, не дожидаясь приезда скорой медицинской помощи. Его жизни в настоящее время не угрожает опасность. В машине также находился еще один мужчина, однако он отделался легкими ушибами, и госпитализация ему не потребовалась.

В МВД Грузии возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта», что наказывается штрафом или ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать должности.

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