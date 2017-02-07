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В Душетском районе браконьеры убили еще одну косулю

17:45, Февраль 7, 2017

Фото департамента по надзору окружающей среды

ТБИЛИСИ, 7 февраля – Новости-Грузия. В регионе Мцхета-Мтианети сотрудники департамента по надзору окружающей среды арестовали шестерых браконьеров, у которых была обнаружена туша застреленной и разделанной косули.

Браконьеры занимались незаконной охотой близ села Чаргали Душетского района.

Сотрудники департамента по надзору окружающей среды составили специальный акт, согласно которому, размер причиненного ущерба составляет 5 тысячи лари (более 1,8 тысячи долларов). Случившееся содержит признаки уголовного преступления. Материалы дела переданы МВД Грузии.

Два дня назад браконьеры подстрелили косулю в Боржоми-Харагаульском национальном парке. Рейнджеры парка оказали раненому животному первую медицинскую помощь и собирались перевезти его в Тбилиси, в ветеринарный центр, однако косуля погибла той же ночью. Браконьеров задержать не удалось.

В Грузии можно охотиться только в специальных охотничьих хозяйствах, которым выдает лицензию министерство по охране окружающей среды. Браконьерство наказывается штрафом и конфискацией охотничьего ружьи или приспособлений.

Благородные олени занесены в «Красный список» Грузии. В настоящее время на территории Грузии насчитывается около 1000 особей оленей.

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